Украина не намерена вводить экономические санкции против Беларуси

Украина не планирует вводить экономические санкции против Беларуси. Ограничивать торговлю с соседним государством в Киеве также не планируют.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью BBC Украина.

По словам Кулебы, украинская сторона не планирует «атаковать» Беларусь в экономическом плане.

«Мы не планируем делать Беларуси еще хуже — мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введения каких-либо ограничений на торговлю», — отметил он.

Как пояснил министр, торговля между Украиной и Беларусью является взаимовыгодной, поэтому санкции не будут разумным шагом со стороны Киева. Однако эта позиция может измениться, если Россия возьмет контроль над белорусскими предприятиями.

«Вот тогда надо садиться и анализировать каждый крупный контракт, смотреть, не появились ли дополнительные риски, потому что у нас есть высокое взаимодействие и в военно-торговом секторе», — добавил Кулеба.