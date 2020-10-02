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Журналисты узнали, как болеет коронавирусом Первая леди США Мелания Трамп

03.10.2020

В ночь на пятницу появилось известие о заражении коронавирусом президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании.

Близкие к Белому дому источники сообщили, что у первой леди заболевание проходит бессимптомно.

Об этом пишет издание Vanity Fair со ссылкой на слова двоих республиканцев, которые находятся в тесном контакте с администрацией Трампа.

«Говорят, что у Мелании нет симптомов», — говорится в материале издания. 

Также источники рассказали, что в Белом доме беспокоятся о президенте из-за его возраста. По их словам, Трамп, скорее всего, захочет появиться на публике как можно скорее, чтобы опровергнуть версию о том, что его сразил вирус, опасность которого он полгода считал преувеличенной.

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