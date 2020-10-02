Диетологи назвали плюсы и минусы частого употребления острой пищи

Острую пищу рекомендовано употреблять раз в неделю.

Употребление острой пищи имеет как плюсы для организма, так и минусы. Подробнее об этом рассказали нутрициолог Светлана Трапезникова, а также гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова.

Эксперты отмечают, что чаще всего острый вкус человек ощущает благодаря употреблению красного перца, в составе которого имеется капсаицин. Содержащая последний пища имеет немало полезных свойств. В частности, запускается обмен веществ, также таким образом можно улучшить кровообращение.

В некоторых случаях острые блюда противостоят бактериям, рискующим попасть в ЖКТ. Однако из-за излишка острого в организме более активно вырабатывается желудочный сок, что грозит изжогой. Если постоянно налегать на пищу поострее, можно “доиграться” до гастрита.

Некоторые продукты отличаются способностью частично нейтрализовать остроту. Среди них лимон и лайм, также подойдет крахмалистая еда. Тот же рис действует в качестве сорбента.

Диетологи советуют острую пищу употреблять раз в неделю. В случае проблем с ЖКТ нужно вообще отказаться от нее. Если есть выраженная тяга к такому рациону, существует вероятность дефицита в организме витаминов и минералов. Иногда всему виной отсутствие ферментов, помогающих продуктам перевариваться.

Острое стимулирует аппетит, поэтому полезно для тех, у кого таковой отсутствует. Это в том числе люди с онкологией, теряющие тягу к еде на фоне лечения. В небольшом количестве острые блюда можно беременным при токсикозе. Предпочтение лучше отдавать пряностям.

: lenta.ua