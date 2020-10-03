Певец и танцор Борис Моисеев оказался прикован к постели после инсульта

У российского певца Бориса Моисеева, который несколько лет назад женился на американской бизнесвумен, значительно ухудшилось здоровье.

После перенесенного им инсульта артист буквально не встает с постели.

Об этом сообщила известный адвокат, телевизионный эксперт Тамара Пухова, передает «Собеседник».

«Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит», — сказала Пухова.

Эту информацию также подтвердила актриса Алена Кравец.

«Борис Моисеев всегда был человеком-фейерверком, человеком-праздником. Его энергия, эпатаж на грани, провокации всегда мне очень импонировали (…) Знакомые говорят, что после инсульта его облегчение было временным, а сегодня его состояние ухудшилось», — заявила артистка.

В декабре 2010 года Борис Моисеев был госпитализирован в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт. После инсульта у него возникли проблемы с речью, были атрофированы мышцы лица. В мае 2020 года Моисеев дал большое интервью, в котором опроверг слухи о своем «предсмертном» состоянии.