В предвыборном штабе сообщили, как изменится кампания Трампа после его заражения коронавирусом

Из-за заражения коронавирусом президента США Дональда Трампа все запланированные предвыборные мероприятия с его участием отложены или переведены в виртуальный формат.

Как сообщает , об этом заявил предвыборный штаб главы Белого дома.

«Все ранее запланированные мероприятия кампании президента с его участием переводятся в виртуальный формат или временно переносятся на более позднее время», — проинформировал руководитель кампании Билл Степиен.

По его словам, также переносятся или переводятся в удаленный формат мероприятия с участием ближайших родственников Трампа.



«Решения по всем остальным мероприятиям в рамках предвыборной кампании будут приниматься в индивидуальном порядке», — добавив он, также сказав, что вице-президент Майк Пенс, чей тест на коронавирус показал отрицательный результат, планирует возобновить намеченные ранее мероприятия в рамках предвыборной кампании.