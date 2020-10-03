Найдена планета с самыми тяжелыми условиями во Вселенной (видео)

Европейская космическая миссия CHEOPS сдерживает свое обещание: наблюдения с помощью нового космического телескопа позволили выявить детали экзопланеты WASP-189b — одной из самых экстремальных из известных ученым планет. Рассказываем, почему миссия «Хеопс» — особенная, как ее тестировали и какие условия на планете, которая смогла удивить ученых.

Миссия CHEOPS

CHEOPS расшифровывается как CHaracterising ExOPlanet Satellite (спутник, характеризирующий экзопланеты) Европейского космического агентства. По сути, «Хеопс» — космический телескоп ЕКА, предназначенный для поиска и изучения экзопланет транзитным методом. Разработан в рамках программы фундаментальных космических исследований Европейского космического агентства Cosmic Vision в качестве миссии S-класса. Это совместная миссия Европейского космического агентства (ESA) и Швейцарии под эгидой Бернского университета в сотрудничестве с Женевским университетом. Консорциум из более чем 100 ученых и инженеров из 11 европейских стран участвовал в создании спутника в течение пяти лет. Центр научных операций CHEOPS расположен в обсерватории Женевского университета.

Что такое транзитный метод изучения экзопланет?

Экзопланеты были впервые обнаружены в 1995 году двумя швейцарскими астрономами, Мишелем Майором и Дидье Келосом, которые в прошлом году были удостоены Нобелевской премии за это открытие. Метод транзита позволяет обнаруживать и изучать экзопланеты. Телескопы измеряют сияние звезд, чтобы подтвердить присутствие планет вокруг звезды. Дело в том, что при каждом прохождении планеты перед звездой происходит ее затемнение. Циклические изменения в яркости показывают прохождение планеты между Землей и звездой.

У НАСА есть собственный спутник, который создан для обнаружения экзопланет транзитным методом — TESS. Это космический телескоп, предназначенный для открытия экзопланет транзитным методом, разработан Массачусетским технологическим институтом в рамках Малой исследовательской программы НАСА. Запущен в 18 апреля 2018 года. В августе 2020 года TESS успешно завершил свою миссию.

Миссия CHEOPS от ЕКА, в свою очередь, — первая миссия, посвященная изучению ярких близлежащих звезд, которые, как уже известно, содержат экзопланеты, с целью проведения высокоточных наблюдений размеров планеты, когда она проходит перед своей звездой. CHEOPS будет сосредоточен на планетах в диапазоне размеров от суперземли до Нептуна, а его данные позволят определить объемную плотность планет. Это станет первым шагом к пониманию этих инопланетных миров.

Первые показатели миссии

После запуска на орбиту года спутник сразу получил многообещающие наблюдения известных звезд, у которых расположены экзопланеты. Уже в январе CHEOPS сделал первые намеренно размытые изображения звезд. Преднамеренная расфокусировка лежит в основе стратегии наблюдений миссии, которая повышает точность измерений за счет распределения света, исходящего от далеких звезд, на множество пикселей его детектора.

Точность — ключ к сегодняшним исследованиям экзопланет. Известно, что более 4 000 обнаруженных планет вращаются вокруг других звезд, помимо Солнца. Ключевым продолжением исследования этих миров является определение характеристик планет с указанием ограничений на их структуру, формирование и эволюцию.

Миссия «Хеопса» состоит именно в определении характеристик экзопланет посредством точного измерения их размеров. Однако прежде чем объявить о готовности к выполнению этой задачи, небольшой спутник размером 1,5 м должен был пройти большое количество испытаний.

Важные испытания «Хеопса»

С первой серией летных испытаний, проведенных в период с января по февраль, эксперты миссии приступили к анализу реакции спутника, в частности телескопа и детектора, в реальных космических условиях. Начиная с марта, CHEOPS сосредоточился на хорошо изученных звездах.

: rusjev.net