У селищі на Прикарпатті горіла дерев’яна церква, якій 170 років

У селищі Новошин в Івано-Франківській області ввечері 2 жовтня сталася пожежа у церкві святого Василія Великого, яку збудували ще у 1850 році.

Про пожежу повідомили о 20:08, а на час прибуття рятувальників (20:27) церква розміром 17х9 метрів була повністю у вогні, – передає Громадське.

Пожежу вдалося локалізувати о 21:00. До гасіння залучили 32 людини та 7 одиниць техніки. Про постраждалих не повідомляється. О 22:12 пожежу вдалося ліквідувати.

Церква внесена до реєстру архітектурних пам’яток місцевого значення.