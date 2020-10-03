В «ДНР» объявили ковид-карантин. Вскоре приказ отменили, а сайт «Минобразования» удалили

В школах «ДНР» с 4 по 26 октября объявили внеплановые каникулы. Это следовало из приказа «Министерства образования ДНР» №1344 от 2 октября 2020 (опубликован ниже).

В своем документе чиновники ссылаются на протокол заседания штаба «Министерства здравоохранения ДНР» по предотвращению коронавируса, которое также состоялось сегодня.

Отметим, что согласно ранее утвержденному графику каникулы должны быть в последнюю неделю октября и всего семь дней. То есть к выходным детей добавили еще 14 дней. Причем, уже с понедельника, 5 октября, в школы дети должны были не идти.

Однако вскоре данный приказ был удален, а на сайте чиновников «МОН ДНР» появилось сообщение, что документ был опубликован ошибочно.

Во время подготовки этой новости сайт «Министерства образования ДНР» перестал открываться. Указывается, что он недоступен и это могло произойти по трем причинам:

«Закончился предоплаченный период услуги хостинга.

Решение о закрытии было принято владельцем сайта.

Были нарушены правила пользования услугой хостинга».

По данным на 2 октября, за сутки в «ДНР» выявили 90 новых случаев коронавируса. Также сообщается о пяти летальных случаях.

Для «республики» это высокие показатели. Для сравнения,

15 апреля — 22 новых случая коронавируса,

15 мая — 15 новых пациентов,

10 июня — 32 зараженных опасной инфекцией.

За весь период пандемии в «республике» было зафиксировано 3670 случаев ковида. Из них сейчас находятся на лечении 1337, выписаны по выздоровлению 2123 человека, скончались 210.

Власти Украины данные о заболеваемость коронавирусом в неподконтрольных Киеву «республиках» не публикуют.

Отметим, что в своих решениях, в том числе касательно введениях карантина, в «ДНР» действуют с оглядкой на Россию. А в некоторых регионах РФ, в том числе в Москве, с будущего понедельника школы действительно уходят на каникулы и возвращают карантин.