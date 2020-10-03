После заражения Трампа в Белом доме нашли еще два случая коронавируса

В результате поисков с кем ещё контактировал инфицированный президент США, в Белом доме зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает CGTN.

Сегодня положительный результат теста получил журналист, работающий в пуле.

Также заражение коронавирусом подтвердили у сотрудника пресс-службы Белого дома.

«Все остальные журналисты, которые были протестированы сегодня, получили отрицательные результаты», — говорится в сообщении.