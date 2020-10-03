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После заражения Трампа в Белом доме нашли еще два случая коронавируса

03.10.2020

В результате поисков с кем ещё контактировал инфицированный президент США, в Белом доме зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает CGTN.

Сегодня положительный результат теста получил журналист, работающий в пуле. 

Также заражение коронавирусом подтвердили у сотрудника пресс-службы Белого дома. 

«Все остальные журналисты, которые были протестированы сегодня, получили отрицательные результаты», — говорится в сообщении.

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