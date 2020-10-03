В Україні можуть різко подорожчати автомобілі з США

Популярний аукціон вживаних авто Copart несподівано понизив статус українських компанії. Саме від нього залежать комісійні сплати.

Як пише Авто24, для приватних покупців, які купують декілька автомобілів на рік, комісії найбільші. Водночас для дилерів, які купують більше 12 машин на рік, вони мінімальні.

Днями в Copart без попередження змінили критерії визначення типів покупців та комісії. В результаті чимало українських компаній, які мали статус «брокер», потрапили до типу покупців «С», який передбачає великі комісії.

Таким чином, через збільшення комісій автоматично збільшиться і вартість пропонованих авто з США в Україні: кінцева вартість машини може змінитись від кількох сотень до понад тисячі доларів.

: mmr.net.ua

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