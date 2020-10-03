Археологи розшифрували давньоєгипетські передбачення “краху епохи”

Кумівство, інтриги і зміна клімату мали суттєвий негативний вплив на руйнування єгипетського царства.

Чеські археологи розшифрували написи в усипальниці давньоєгипетської цариці Хентакавесс III.

Про свої висновки вони повідомляють на сайті The Times Hub, інформує ТСН.

Розкопки усипальні давньоєгипетської цариці Хентакавесс III, що жила близько 4,5 тис. років тому, навели чеських археологів на думку про схожість Стародавнього царства Єгипту та сучасної епохи. Саркофаг цариці виявили ще в 2015 році неподалік Каїру.

Знахідка допомогла пролити світло на те, що керівник проєкту професор Мирослав Барта назвав “чорною плямою в історії Стародавнього царства”. Команда Чеського інституту єгиптології вважає, що написи всередині можуть допомогти пролити світло на часи, які не надто відрізняються від наших.

“Жахливі наслідки кумівства, інтриги еліти і зміна клімату зіграли свою роль в краху епохи будівельників пірамід”, — розповів Барта. Вчений вважає, що нинішня кліматична криза, з якою зіткнувся світ, може призвести до повторення історії.

Чеські археологи впевнені, що сучасним людям необхідно прийняти загрозу колапсу нашій цивілізації як факт, який не викликає сумнівів. Тільки в такому випадку можна буде вжити заходів, які дозволять мінімізувати наслідки майбутнього колапсу епохи.

: risu.ua