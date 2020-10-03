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Кто в Украине зарабатывает больше всех: названы самые выгодные специальности

03.10.2020

Средняя заработная плата в Украине в августе упала на 3% по сравнению с июлем. Теперь она составляет 11 446 грн.

Если же сравнивать с августом 2019-го, то тогда средняя зарплата была на уровне 10 537 грн. Поэтому можно сделать вывод, что в целом за год зарплаты выросли на 8%.

Выгоднее всего работать в информационных технологиях. Об этом говорится в материале Oбозревателя. 

По данным августа 2020-го, больше всего платят украинцам, которые работают в сферах:

  • информации и телекоммуникации: 19 827 грн;

  • финансовой и страховой деятельности: 19 700 грн;

  • государственного управления и обороны, а также обязательного социального страхования: 16 802 грн.

В свою очередь одни из наименее оплачиваемых работников в сферах:

  • питания и временного размещения: 6 224 грн;

  • образования: 8 218 грн;

  • медицины: 8 490 грн.

Наименьшую среднюю заработную плату получают жители Черновицкой и Волынской областей. А наибольшую – в Киеве и Донецкой области.

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