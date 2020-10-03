Україна посіла 10 місце у світі за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19

Україна посіла десяте місце у світі за кількістю нових випадків коронавірусу за добу.
Про це свідчать дані Worldometers.
Очолює антирейтинг Індія, в якій понад 100 тисяч нових випадків за добу. Також в антирейтинг потрапили США (41 тисяча випадків за добу) і Франція (14 тисяч випадків).
У загальному списку за кількістю хворих у світі Україна на 25 місці. На сьогодні підтверджено майже 218 тисяч хворих на коронавірус, з них 4,2 тисячі померли.
Читайте також: Захист і родичі Ісаєва вимагають від СБУ розслідувати його викрадення, погрожують звернутися в ООН і до ЄСПЛ