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Україна посіла 10 місце у світі за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19

03.10.2020

Україна посіла десяте місце у світі за кількістю нових випадків коронавірусу за добу.

Про це свідчать дані Worldometers.

Очолює антирейтинг Індія, в якій понад 100 тисяч нових випадків за добу. Також в антирейтинг потрапили США (41 тисяча випадків за добу) і Франція (14 тисяч випадків). 

У загальному списку за кількістю хворих у світі Україна на 25 місці. На сьогодні підтверджено майже 218 тисяч хворих на коронавірус, з них 4,2 тисячі померли.

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