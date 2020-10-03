В Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по новым случаям коронавируса

По состоянию на утро субботы, 3 октября, в Украине лабораторно подтверждены уже 222 322 случая коронавируса. 4 661 человек заразился Covid-19 в течение минувших суток, это на 28 человек больше, чем днем ранее.

Таким образом, в Украине третий день подряд фиксируется антирекорд по новым случаям Covid-19

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные СНБО утром 3 октября.

Так, из 222 322 случаев коронавируса в Украине 4 353 оказались летальными. Вчера, 2 октября, умерли 92 пациента с Covid-19. Выздоровели уже 98 737 украинцев с подтвержденным коронавирусом, из них 2 146 в течение минувших суток.