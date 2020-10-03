Стимулируют покупку «евроблях»: украинцам придётся платить налог на новые машины

С 1 января 2021 года транспортный налог в сумме 25 тысяч гривен ежегодно должны будут платить не только обладатели элитных, но и вполне обычных автомобилей с нормальными характеристиками, которые никак нельзя назвать роскошными. Соответствующие изменения инициированы украинским правительством, которое хочет снизить порог среднерыночной цены авто.

На рассмотрении Верховной Рады уже находится законопроект №4101, которым предусмотрено уменьшение порога среднерыночной стоимости автомобилей. Если его примут, то уже со следующего года к категории элитных в Украине будут причисляться авто со средней рыночной стоимостью от 1 миллиона 200 тысяч гривен (42 тысячи 300 долларов по актуальному обменному курсу). Их владельцев обложат транспортным налогом в размере 25 тысяч гривен, оплачивать который придётся каждый год.

В действительности новые машины с ценником в районе 1.2 млн. гривен роскошью не являются. Как правило, они оснащаются экологичными и экономичными малообъёмными двигателями, а для отделки салона применяется ткань или кожзаменитель.

На фоне того, что десятки стран мира всячески стимулируют приобретение новых автомобилей, в Украине фактически хотят добавить привлекательности «евробляхам», которые в большинстве случаев не могут похвастаться ни экологичностью, ни достойным уровнем безопасности. В правительстве с завидной регулярностью придумывают новые штрафы и налоги, а вот об улучшении жизни украинских водителей там вспоминают гораздо реже.

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