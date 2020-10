Экс-помощник президента США: Трамп «поддерживает усилия Путина и помогает ему» — The New York Times

Генерал-лейтенант в отставке Герберт Макмастер последним из числа бывших помощников президента Трампа заявил в четверг, что действующий президент помогает России проводить кампанию по дезинформации.

По его мнению, это происходит потому, что президент отказывается признавать попытки Владимира Путина манипулировать американскими избирателями.

«Он поддерживает усилия Путина и содействует им тем, что прямо не высказывает своего отношения к этому», — подчеркнул в своем интервью телеканалу MSNBC Макмастер, бывший советник по национальной безопасности, который в настоящее время является научным сотрудником Гуверовского института (Hoover Institution) в структуре Стэнфордского университета. Этой последовательной кампании с целью разрушения, дезинформации и отрицания содействуют все те лидеры, которые этого не признают», — сказал он.

В сравнении с другими бывшими помощниками по национальной безопасности, Макмастер ранее старался воздерживаться от критики в адрес президента, с которым он в начале 2018 года после примерно года работы в должности советника разошелся во взглядах. Он отказался подписать письмо, написанное другими республиканцами и бывшими военными с критикой в адрес президента Трампа, а его новая книга «Поля сражений: Борьба с целью защиты свободного мира» (Battlegrounds: The Fight to Defend the Free World) посвящена его взглядам на американскую стратегию и не носит скандального характера — в отличие от опубликованной этим летом книги его преемника Джона Болтона.

В предыдущих своих интервью, направленных на продвижение своей книги, Макмастер избегал прямого осуждения г-на Трампа и направлял беседу в русло того, что он называет борьбой Соединенных Штатов с двумя «ревизионистскими» державами — с Россией и Китаем. В самом начале книги он подчеркивает, что инсайдерский взгляд «может быть выгодным», однако он не будет «полезным или удовлетворительным для большинства читателей».

Вместе с тем, в беседе с Холли Джексон, ведущей телеканала MSNBC, он пошел дальше, чем прежде, в том, что касается критики Трампа из-за его отказа признать российские действия, учитывая, что его администрация обвинила сотрудников разведывательных ведомств в причастности ко взлому серверов Национального комитета Демократической партии и ввела санкции в отношении российских хакеров.

Трамп часто подрывает подобные усилия, поскольку ставит под вопрос причастность России к хакерским атакам в 2016 году, а также критикует своих собственных оппонентов, последним из которых оказался директор ФБР Кристофер Рэй, за то, что он фокусирует свое внимание на России, а не на Китае или Иране.

«Россия является главной проблемой в этом регионе», — категорически заявил Макмастер.

По его мнению, некоторые представители администрации Трампа более жестко выступают против России, чем когда-либо раньше. А еще он намекнул на те действия, которые были предприняты Киберкомандованием Соединенных Штатов во время промежуточных выборов в 2018 году, когда оно блокировало на несколько дней работу Агентства интернет-исследований, расположенного в Санкт-Петербурге российского пропагандистского органа.

Макмастер не объясняет, почему Трамп, судя по всему, с таким почтением относится к Путину. Тем не менее он говорит, что президент Трамп «объединяет вместе» три разных вопроса: вмешивалась ли Россия в проходившие четыре года назад выборы? Направленно ли было это вмешательство на помощь Трампу, как считают представители разведывательного сообщества? Могли ли эти попытки повлиять на результаты выборов?

На первый вопрос Макмастер отвечает так: «Само собой, конечно, она вмешивалась», и таким образом он поддерживает единогласный вывод разведывательного сообщества. Будучи советником по национальной безопасности, Макмастер разделял эту точку зрения, о чем свидетельствует его речь на Мюнхенской конференции по безопасности, после которой Трамп покритиковал его в Twitter.

Вот что Трамп написал на своей странице в Twitter: мой помощник «забыл сказать, что русские не оказывали влияние на результаты выборов 2016 года и не изменили их». Это был один из вопросов, который сначала привел к ограничению его полномочий, а затем и к замене Макмастера на другого человека.

Что касается второго вопроса, то, по мнению Макмастера, «можно поспорить» о том, кто из кандидатов в 2016 году был для русских предпочтительнее — Трамп или его соперница. Как и другие, русские ожидали, что победу одержит Хиллари Клинтон, и «у них была заготовлена кампания по дезинформации, они собирались заявить о том, что результаты выборов были подтасованы». Многие считают, что сегодня происходит то же самое: то есть, русские считают, что победу одержит демократический кандидат Джо Байден, и поэтому для ограничения его влияния они после выборов будут поддерживать обвинения Трампа в том, что выборы были нечестными.

Что касается третьего вопроса (повлияли ли русские на избирателей в 2016 году?), то Макмастер отвечает так: «Мы этого никогда не узнаем».

Однако Трамп сфокусирован на третьем вопросе и считает, что «в том случае, если он будет прямо нападать на Путина», то он «неизбежно поставит под сомнение свое собственное избрание».

Еще один отставной генерал, проработавший в администрации Трампа, тоже очень критично отзывается о тех нескольких месяцах своей жизни. Бывший министр обороны Джим Мэттис, часто конфликтовавший с Макмастером в Белом доме, нарушил молчание после того, как президент выступил против тех людей, который протестовали против смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. «Когда я наблюдал за разворачивающимися событиями на этой неделе, я был возмущен и потрясен, — написал он в июне. — Дональд Трамп — первый президент на моей памяти, который не пытается объединить американский народ — он даже не делает вид, что он этим занимается. Вместо этого, он пытается разделить нас».

Джон Келли, четырехзвездный генерал в отставке, который был министром внутренней безопасности перед тем, как стать главой аппарата Белого дома, также поставил под сомнение суждения президента Трампа и его характер. Однако он отказался откровенно высказать свое мнение, когда Джеффри Голдберг из журнала Atlantic сообщил о том, что президент в частной беседе назвал погибших в бою солдат «сосунками» и «неудачниками» («suckers» and «losers.»). Сын Келли служил в морской пехоте и погиб в 2010 году в Афганистане.

Дэвид Сэнгер, The New York Times (США)