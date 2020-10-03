На борту самолета, посаженного перед Ан-26, был сын командующего Воздушных сил — Кучер

На борту самолета, который посадили перед Ан-26, находился сын командующего Воздушных сил Сергея Дроздова.

Об этом заявил накануне вечером председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Руководитель Харьковщины сообщил, что с самого начала знал об этом факте, но публично заявил о нем только сегодня, после того как сам Дроздов в эфире подтвердил, что там был его сын.

Сын Дроздова, будучи курсантом университета им. Кожедуба, в день катастрофы участвовал в учебных полетах, но «был в другом самолете».

«Я сейчас не буду говорить, посадили именно тот (самолет), потому что там был сын, я просто констатирую факт, что на втором борту был сын господина Дроздова», — сказал Кучер.

Он потребовал ответа на вопрос, какому самолету из двух должны были предоставить приоритет для посадки, когда уже было известно о неисправности в Ан-26, который упал.

Дроздов предположение Кучера опроверг.

«Как все родители, я получил информацию, что самолет разбился, и в течение 20 минут, я был в таком же состоянии. Это ответ на ваш вопрос.

И я бы попросил, просто-напросто … человек не разбирается в порядке выполнения полетов, организации, не делать поспешных выводов. самолет, который находился на посадке, на удалении 4 км, или самолет, который находился на траверзе и еще должен был пролететь по прямой около 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку, то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов», — сказал командующий Воздушных сил.

Ранее Кучер в видеообращении заявил: «Обеспокоен тем фактом, что посадка Ан-26 с курсантами на борту задержалась из-за того, что в то время на посадку заходил другой борт».

По его словам, эти факты скрывались последние дни.