США направили в Киев группу агентов для расследования смерти сотрудницы своего посольства

Сотрудница посольства США в Украине Санвер Никаэло, умершая в Киеве от травмы головы, была женой военного пресс-атташе и матерью четверых детей. В Украину вылетели федеральные агенты США, которые будут расследовать обстоятельства ее смерти.

По данным СМИ, 1 октября в Украину вылетела группа федеральных агентов из США. Как сообщает ТСН, здесь они намерены поучаствовать в расследовании обстоятельств смерти сотрудницы посольства США Санвер Никаэло, которую нашли в районе железнодорожных путей с проломленной головой. От полученной травмы женщина впоследствии скончалась.

По словам бывшего заместителя председателя Службы безопасности Украины Виктора Ягуна, по этой же причине до сих пор не было произведено вскрытие тела — следователи ждут прибытия американских детективов.

По данным издания, погибшая была замужем за военным пресс-атташе и воспитывала вместе с ним четверых детей.

Стоит отметить, что это второй случай неестественной смерти работника иностранной дипмиссии за всю историю независимой Украины. Первый раз произошел в 2005 году, когда был застрелен сотрудник посольства одной из западных стран. Тогда убийцу оперативно нашли.