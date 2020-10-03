Новинский отбился от Порошенко

Газовый проект Smart Group закрыл старый спор с командой экс-президента

16 сентября завершилась одна из самых резонансных схваток большого бизнеса и государственной машины. В этот день Верховный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева от 7 марта и Киевского апелляционного админсуда от 24 мая, которыми был отменен резонансный приказ №332 Государственной службы геологии и недр, касающийся ЧАО «Укргазвыдобуток».

Вердикты первой и апелляционной инстанций датированы 2018 годом, но конфликту геологического ведомства с лицензиатом еще больше времени. Противоборство между ними официально взяло свое начало в 2016-м, а в его основе лежала внеплановая проверка «Укргазвыдобутка» Харьковской прокуратурой – по адресу расположения главного актива предприятия, Островерховского газового месторождения.

Свой интерес надзорный орган объяснил досудебным расследованием №12016220430004547 от 15 декабря 2016 года, которое было открыто Главным управлением Национальной полиции в Харьковской области против менеджмента ЧАО по двум статьям Уголовного кодекса. Первая – №191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Вторая – №240 (Нарушение правил охраны или использования недр).

«В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ЧАО «Укргазвыдобуток» вносят недостоверные данные с заниженными показателями объемов добычи природного и газового конденсата для дальнейшей реализации этих излишков без отображения в бухгалтерской документации. Вследствие этих действий была осуществлена реализация углеводородов на общую сумму свыше 10 млн грн., часть из которых была присвоена должностными лицами предприятия», – указывалось в материалах производства.

Вслед за прокуратурой свой интерес к работе ЧАО проявила и Госгеонедр, командировавшая своих сотрудников для проведения проверки. Но полноценной ревизии не получилось: «Укргазвыдобуток» банально не допустил к себе визитеров.

На фото – Вадим Мохов

По всей видимости, на предприятии уже тогда начали понимать, что активность государственных органов разных мастей связана не столько с пробелами в хозяйственной деятельности, сколько с конфликтом бенефициара компании Вадима Новинского с окружением тогдашнего президента Петра Порошенко, который взял свое начало еще во времена Революции достоинства.

Но подтекст подтекстом, а реальную жизнь никто не отменял. Осенью 2017 года был задержан тогдашний глава «Укргазвыдобутка» Вадим Мохов. К тому времени Государственной службе геологии и недр удалось таки добиться проведения проверки предприятия, результаты которой оказались прогнозируемо плачевными для компании.

Так, в составленном акте говорилось, что границы спецразрешения ЧАО «Укргазвыдобуток» не соответствуют контурам запасов углеводородов. Площадь спецразрешения (67,56 кв км) не соответствует площади горного отвода (32,85 кв км). При этом лицензиату был вменен срыв утвержденных инвестиционной программой сроков бурения оценочно-эксплуатационных и разведочных скважин.

Этой аргументации оказалось достаточно чтобы в 2017 г. Госгеонедрами был издан вышеупомянутый приказ №332 об остановке действия специального разрешения на пользование недрами Островерховского месторождения. И если на решение первой проблемы Новинскому понадобилось относительно немного времени (за считанные дни после задержания Мохов был выпущен под залог. Правда, почти сразу после этого он объявил о своем уходе из ЧАО). То на преодоление второго более весомого препятствия, которым являлось восстановление полноценных прав на разработку Остороверховского газового месторождения, команде сегодняшнего народного депутата ОПЗЖ Вадима Новинского потребовалось почти два года. Вышеуказанное решение Верховного суда от 16 сентября как раз и является той конечной целью.

Владимир Комаров

«ОЛИГАРХ»