Жінка знайшла у підвалі валізу із понад пів мільйоном євро

В Парижі жінка знайшла валізу в якій містилося близько 500 тисяч євро.

Деталі: У середу, 30 вересня, мешканка Парижа повідомила поліції, що знайшла валізу з понад 500 тисячами євро.

Валіза з грошима була знайдена у підвалі елітного району поблизу Марсового поля. У будинку знаходиться квартира, яку 55-річна Анна отримала у спадок від матері.

У серпні вона доручила рієлторам підготувати квартиру на продаж і тоді постало питання щодо підвалу. Його займала інша людина, хоча за документами він належав Анні.

Жінка залишила записку мешканцю підвалу, а за місяць після того, як ніхто не відповів, вона викликала слюсаря.

Після відкриття підвалу в ньому знайшли валізу, набиту купюрами номіналом у 100, 50 та 10 євро. Загальна сума склала понад 500 тисяч євро.

Поліція передала знахідку колегам з бригади фінансових розслідувань, які займаються грошовими злочинами.

За попередніми даними, валіза має кримінальний слід, тож жінка не зможе собі її забрати.

: chasdiy.org

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