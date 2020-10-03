Гармаш: Должность, на которую претендует Ярош, будет упразднена

В Трехсторонней контактной группе устранят должность «второго первого заместителя» главы украинской делегации, которую занимал Витольд Фокин.

Об этом заявил в эфире телеканала Obozrevatel TV представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

Учитывая это, назначение на эту должность экс-лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша невозможно.

«По поводу Яроша вопрос не обсуждался. Мне кажется, Ярош прекрасно понимает, что его назначение в делегацию маловероятно. Более того, мне кажется, вакансий нет. Эта должность будет упразднена, и это правильно», — заметил он.

По словам Гармаша, в ТКГ нужен спикер.

«Спикер нужен хотя бы потому, что очень много времени занимают комментарии в СМИ. И не всегда СМИ понимают разницу между частным мнением Гармаша и позицией делегации», — считает он.