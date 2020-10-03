Банда молдаван потрошила украинские банкоматы

1 октября в ходе спецоперации полиции и службы безопасности ПриватБанка на границе с Молдовой задержали банду подрывников и похитителей средств из банкоматов госбанка.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Были задержаны пятеро членов банды, которые в конце августа 2020 подорвала и похитила деньги из банкомата ПриватБанка в селе Курисов Одесской области.

У задержанных, которыми оказались пятеро граждан Молдовы 87-92 годов рождения, изъяты вещественные доказательства совершенного преступления. Принимаются меры по установлению причастности банды молдавских подрывников к аналогичным преступлениям на территории страны.