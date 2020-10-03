Погиб террорист «ДНР» по прозвищу Джокер

Бывший главарь террористов сообщил о гибели девяти боевиков «ДНР»

Блогер и украинский патриот с оккупированных территорий «Necro Mancer» пополнил свой каталог погибших террористов, воевавших на Донбассе, очередным местным боевиком:

«Остриков Роман Иванович (Джокер). ксовд (казачий союз «область войска донского»). Место жительства – Донецк. Родился 29/07/1982. Стал «груз 200» 08/09/2020. Обстоятельства требуют уточнения».

Информация взята из социальных сетей сторонников «русского мира», в частности из некролога Юли Знахарь.

Роман Остриков числится в базе «Миротворца» подрывником казачьих бандформирований. Пятого января 2015-го он получил контузию и травмы глаза и носа, в связи с чем обращался в травмпункт. «Миротворец» пока не знает о его смерти

Между тем, бывший «министр» обороны квазиобразования ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в сентябре погибли девять террористов ДНР. Правда, как уточнил комментатор, один из девяти уже давно «завязал» и умер дома от болезни. При этом Стрелков не знает о смерти того же Острикова.