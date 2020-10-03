Нікі Мінаж вперше стала мамою

Нікі Мінаж і її чоловік Кеннет Петті вперше стали батьками. Про це повідомляють зарубіжні ЗМІ з посиланням на наближених до пари людей. Відзначимо, що зірка ще ніяк не коментувала цю радісну новину, проте портал People пише про те, що реперша народила напередодні – 30 вересня.

Нагадаємо, в середині липня Нікі Мінаж оголосила, що вперше стане мамою! Такою радісною новиною співачка поділилася в Instagram, опублікувавши серію фото.

Батько малюка – 42-річний чоловік Нікі Кеннет Петті – колишній в’язень, засуджений кілька років тому за спробу згвалтування і вбивство. Вони разом з 2018-го, а восени 2019-го стало відомо про те, що пара одружилася!

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Публикация от Barbie (@nickiminaj) 20 Июл 2020 в 7:43 PDT

: wworld.com.ua

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