Полиция приготовила украинским водителям новый сюрприз

В 2020 году украинских водителей уже «обрадовали» новыми штрафами, камерами автофиксации нарушений ПДД, увеличением цен на топливо и ГБО, новыми налогами. Но это, оказывается, ещё не всё. МВД скоро преподнесет автомобилистам очередной «сюрприз»…

Речь идет про массовое использование камер автофиксации нарушений ПДД. И это не преувеличение.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Фейсбук сообщил, что для МВД уже куплено 220 новых камер автофиксации нарушений ПДД, а также компьютерное оборудование для них.

Камеры установят на украинских дорогах до конца текущего года. Причем, будут устанавливать во всех областях на тех участках трасс, где чаще всего происходят ДТП.

МВД получило от Министерства инфраструктуры 51 комплект компьютерного оборудования для работы с системой автофиксации нарушений ПДД. Его общая стоимость составляет 1,17 млн гривен.

Ранее сообщалось, что на украинских дорогах до конца 2020 года появятся четыре так называемых «фантомных» полицейских патруля. Они будут во время движения измерять скорость всех автомобилей. Внешне это будут обычные патрульные полицейские машины, но они получат оборудование для измерения скорости машин во время движения.