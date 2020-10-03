Цимбалюк поспорил с российским журналистом из-за войны в Украине

Украинский журналист Роман Цимбалюк устроил спор с российским коллегой Яковом Широковым из-за войны на Донбассе, развязанной Россией.

Дискуссия между ними произошла в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Все началось с того, что ведущий выразил мнение, будто слова «российская оккупация» стали штампом.

«Это факт. Нужно называть вещи своими именами. Там российский флаг, там российское военное присутствие. Предложите термин тому, что устроила Россия на востоке Украины? И это продолжается. Это что, не российская оккупация?» – возразил ему Цимбалюк.

Однако Широков продолжал стоять на своем и добавил, что правильный термин для обозначения того, что происходит на востоке Украины, придумают через 50-100 лет.

«Мы можем оперировать разными терминами: для нас это «конфликт на Донбассе», «территория самопровозглашенных республик», – сказал российский журналист.

Цимбалюк, в свою очередь, напомнил оппоненту, что таким образом он фактически выводит за скобки Российскую Федерацию, что совершенно некорректно.

«Пока 50 лет не прошло, а только шесть полных, давайте я все-таки буду придерживаться термина, близкого к тому, что происходит на земле. Конфликт на кухне может быть, а это не конфликт, это – война», – подчеркнул он.

Широков, сказав, что каждый останется при своем мнении, попытался перевести разговор в шутку и добавил, что ему больше импонирует термин «ихтамнеты». Но Цимбалюк все же завершил спор очередным напоминанием, что Россия – это оккупант.

«Я верю в российскую армию и знаю, что это не банда. Не могут «ихтамнеты» с российским оружием и зенитно-ракетными комплексами отправляться в другую страну. Такого не бывает. Они выполняют приказы», – подытожил украинский журналист.