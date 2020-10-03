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Как в Киеве выглядит самый большой блошиный рынок на «Почайне»

03.10.2020

В Оболонском районе Киева возле станции метро «Почайна» расположился крупнейший в столице блошиный рынок. Он возник здесь рядом с книжным еще в 1990-х годах и в настоящее время стал одним из символических мест для киевлян и гостей города. Сюда приходят за уникальными вещами для наполнения своих коллекций, интересными предметами интерьера или просто как в своеобразный музей «золота среди хлама».

Посмотреть и приобрести на столичной барахолке есть что, хотя местные власти и решили провести там реконструкцию – вероятно, полностью «убрать» торговцев с железнодорожных путей возле станции «Зенит», что уже произошло с подобными рынками на Куреневке и Дарнице. Пока этого не случилось, OBOZREVATEL предлагает читателям подборку снимков с блошиного рынка Киева, сделанных фактически в разгар пандемии – один из погожих дней в конце сентября 2020-го (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). 

Что представляет из себя барахолка на «Почайне»

Большинство киевлян привыкли покупать нужные вещи в интернет-магазинах, где можно читать отзывы, искать оптимальные варианты и, конечно, экономить время, заказывая товар по онлайн-доставке. Однако знатоки уверены: за уникальным вещами нужно идти не на сайт гипермаркета или китайского «Алиэкспресса», а на блошиный рынок.

В Киеве можно насчитать с десяток таких локаций почти под открытым небом. Однако почайновский блошиный рынок не сравнить с куреневским и дарницким, торговцы с которых после «сноса» перебазировались сюда.

Простирается он за книжным рынком вдоль улицы Вербовой по обеим сторонам дороги, далее переходит на тротуары, спускается в пешеходный переход, прерывается оживленной трассой и продолжается до подвесной автодороге возле гипермаркета. А если свернуть в сторону к станции городской электрички «Зенит», то зигзагом размещается между железнодорожными путями, потом снова выходит на дорогу – улицу Викентия Хвойки.

Обойдя ее и вернувшись обратно к станции, можно еще пройтись по тротуарам у проспекта Степана Бандеры, «нырнув» в подземный переход, проскочить на пятачок под эстакадой, а также вернуться еще на улицу Новоконстантиновскую у Подольского района, где под большим серым зданием и заканчивается «блошка». В общем, за полдня можно так хорошо прогуляться.

Каждую субботу и воскресенье сюда съезжаются коллекционеры и обычные торговцы со всех уголков Киева. На улице Вербовой, где расположились магазины и вагончики, торговля платная (за аренду последнего – от 800 гривен в месяц), а ближе к «Зениту» – бесплатная. Но везде весь товар люди раскладывают прямо на асфальте-земле, расстелив обычное покрывало, какой-то мешок или кусок клеенки. Усаживаются в самодельные кресла или на рельсы, при солнечной или дождливой погоде прячутся под зонтиками, и на импровизированных торговых местах продают вещи, которые многие вряд ли где-то могли видеть за последние лет десять или больше.

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Выглядит все очень хаотично, а на железнодорожных путях – еще и опасно. Расстояние от организованного на земле «прилавка» к поезду – около полуметра. Но люди опасности в рискованной торговли не видят: на минуту отходят назад, когда на них с бешеной скоростью и сигналя мчится товарняк, и не спешат отодвигать свой товар с рельсов. Покупатели же, бывает, просто топчутся по дорогой коллекции на земле. К сожалению, не раз случались и трагические случаи: из-за неосмотрительности под колесами поезда погибли несколько человек.

Что можно найти на блошином рынке в Киеве

Вещей, которые продают, отдают за просто так или обменивают на самой большой столичной барахолке, не перечислить. Здесь можно найти все – от дорогостоящего антиквариата до хлама, за который большинство не дали бы и железной гривны. От пластинок исполнителей, которых уже никто не помнит, черно-белых мобильников, которые когда-то для многих были мечтой, до, как бы банально это не звучало, старого белья и просроченных колбасы, алкоголя.

Казалось бы, кому может понадобиться коллекция разобранных на части чумазых кукол или дешевые польские леденцы, у которых давно истек срок годности. А, пожалуй, кому-то и это нужно – постоянный посетитель «блошки» сразу замечает, что ассортимент даже такого примитивного товара действительно меняется, а его запасы пополняются.

Барахолка на «Почайне» имеет запах ностальгии. Люди же, которые выставляют на всеобщее обозрение свои «сокровища», принадлежат к разным социальным группам, что сразу бросается в глаза. Есть здесь торгаши, которые за несколько гривен на «опохмелиться» отдают то ли украденные, то ли найденные на свалках почти новые вещи из домов богачей. Также можно увидеть торговцев с чертами восточной внешности, а возле них – скопления посетителей барахолки, которые перебирают в ящиках дешевый китайский конфискат: силиконовые чехлы и пластиковые крышки для смартфонов, провода, наушники по доллару, помятые батарейки и т. д.


 

Старенькие женщины почти за бесценок продают старомодные яркие платья, туфли и сумки. Некоторым бабушкам, которые годами торгуют на барахолке, уже более 80-90 лет – печально, но дня них это едва ли не единственный способ заработать дополнительную копейку к пенсии. Зато с улыбкой многие смотрят на мужчин «за 50», которые предлагают приобрести что-то из их коллекции пластмассовых машинок, мягких и игрушек из киндер-сюрпризов или кукол Барби.

Опытные антиквары утром выискивают в незатейливых «коллег» уникальные вещи и перепродают там, где на рынке ходят более богатые покупатели. Некоторые даже обвешивает себя серебряными украшениями для привлечения большего внимания к ценному товару. Но много здесь есть и настоящих ценителей, для которых это место – возможность поделиться тем, что они коллекционировали на протяжении многих лет. Часто это действительно редкие вещи, к которым посетители барахолки долго присматриваются со всех сторон, интересуются их историей у владельцев и, конечно же, торгуются.

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Среди прочего, на барахолке много советских вещей и предметов быта: алюминиевая, хрустальная посуда, дорогие наборы серебряных столовых приборов. Можно найти на блошином рынке электрические и на дровах самовары времен СССР, разнообразные бронзовые, фарфоровые статуэтки, а еще куклы в изысканных нарядах; бывшие чемоданы, музыкальные инструменты, фототехнику; картины, шкатулки, люстры и подсвечники; коллекции блестящих драгоценных украшений, сотен значков, монет, бон, банкнот…

Есть и «красные» уголки с различными атрибутами советского прошлого, которые давно попали под закон о декоммунизации. Также много товара, привезенного из таких же блошиных рынков европейских стран: серебряные бокалы и кубки для вина, изогнутая медная и латунная посуда, которой пользовались в древности.

Как на любом рынке, чтобы разбавить чем-то торговлю, коллекционеры громко спорят с покупателями о цене той или иной антикварной вещи, между собой говорят о жизни, рассказывают анекдоты, пьют чай или открыто распивают спиртное.


 

Чем глубже пробираешься внутрь барахолки, тем больше охватывает ощущение, будто тебя перенесли машиной времени минимум в начало 2000-х годов или еще раньше. С виду людей, которые ходят между всего этого многообразия, можно понять, что это место привлекает не только желающих приобрести что-то уникальное для собственной коллекции или, например, интерьера, декораций, но и туристов.

Как возникла барахолка на «Почайне» в Киеве

В 1990-х годах, после распада СССР и разрушения плановой экономики, столичные заводы выживали как умели – в результате опустевшие цеха стали обживать новые предприниматели. Так зародился и местный книжный рынок. Вскоре сюда стали приезжать со всего Киева: сначала продавали книги прямо у дороги, но затем для них обустроили настоящие торговые ряды. Позже здесь оживилась реализация, например, пиратских дисков.

Торговля же раритетными, коллекционными вещами в последние десятилетия в Киеве несколько раз меняла дислокацию. Сначала такие предметы можно было приобрести в районе Сенного рынка, затем на куреневском птичьем, развернувшемся на трамвайных путях. Вокруг последнего даже разгорелся скандал – жители микрорайона жаловались на стихийную торговлю, после которой каждый раз оставались кучи мусора и грязи. Тогда продавцы с блошиного рынка на улице Фрунзе (ныне ул. Кирилловская) обратились с письмом в КГГА, попросив найти для них постоянное и просторное место с хорошей транспортной развязкой. Власти отправили их на улицу Вербовую (как раз таки сразу за книжным рынком тогда еще под названием «Петровка»).

Так, девять лет назад, 1 октября 2011 года, в Киеве появился официальный блошиный рынок. За места для торговли там нужно было платить – сначала 4-10 гривен в день, что большинство продавцов возмущало. В то же время новая барахолка разрослась до Московского проспекта (ныне просп. Степана Бандеры). Также продавцы разместились на проезжей части и возле новой станции городской электрички «Зенит», где за торговлю деньги уже никто не требовал.

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Единственной проблемой, жаловались тогда люди, стало отсутствие туалета. Этот факт актуален до сих пор, но сегодня пенсионеры, которых именно в этой части барахолки торгует больше всего, не стесняются справлять нужду под припаркованными совсем рядом автомобилями.

 

В общем, так это место превратилось в то, каким оно есть сейчас. Одни называют его музеем антиквариата под открытым небом, а некоторые – царством всего старого нужного-ненужного.

Пандемии COVID-19 на барахолке не боятся

С началом карантина в Украине из-за пандемии коронавируса блошиный рынок на «Почайне», как и все базары, прекратил свою «деятельность». Тогда это место было не узнать – о барахолке здесь напоминал разве что мусор, буквально вросший в землю за долгие годы ее существования здесь.

Правда, долго торговцы не выдержали – по одиночке начали выходить на «работу» в выходные уже через месяц после введения в стране жестких карантинных ограничений.

Сейчас, несмотря на все еще запрет массовых собраний и рост количества больных COVID-19, почайновская «блошка» живет своей обычной жизнью. Хотя и раньше это место иногда было центром антисанитарии, в сегодняшних реалиях торговцы и покупатели не особо обращают на это внимания. Людей в защитных масках среди толпы на рынке уже почти не встретишь, хотя на каждый звук кашля или чихания здесь оборачиваются с настороженностью.

Где еще в Киеве можно приобрести уникальные вещи

Кроме почайновской барахолки, еще недавно антиквариат рядом с хламом продавали на блошиных рынках на Куреневке и у железнодорожного вокзала «Дарница». На сегодня эти места, по решению столичных властей, стали зелеными зонами, где стихийная торговля запрещена.

Также каждую последнюю субботу месяца в Международном выставочном центре неподалеку станции метро «Левобережная» в Киеве проходили антикварные «слеты». На них приезжали коллекционеры из разных регионов Украины, поэтому уникальных вещей в одном таком месте собиралось гораздо больше. Однако с пандемией COVID-19 «слеты» отменили и, по состоянию на начало октября 2020-го, не восстановили даже после окончания карантина. Зато беспрепятственно еженедельно на Нивках проходят встречи коллекционеров, продают антиквариат и на Андреевском спуске.


Частично этот список можно дополнить радиорынком на Караваевых Дачах и рыбацким рынком возле станции метро «Днепр» (там у магазинов по-прежнему продают товары, изготовленные собственноручно). Не менее интересны и книжные рынки – уже упомянутый на «Почайне», Кураж Базар, а также современные благотворительные барахолки, винтажные лавки и тому подобное.

 

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