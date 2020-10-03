Российскую вакцину от коронавируса не порекомендую даже врагу, — израильский врач

Появления эффективной вакцины против коронавируса не стоит ждать в этом году ни в Израиле, ни в США, ни в любой другой стране мира — для ее испытания нужно время и проведение исследований с большим количеством людей.

Поэтому заявления представителей РФ о создании подобной вакцины не выдерживают никакой критики.

Об этом заявил ведущий инфекционист Первого медицинского центра Тель-Авива доктор Евгений Качман, передает Гордон.

«Только в России могут на 38 добровольцах 42 дня испытывать вакцину и заявить об успехе. Это смешно! Это не означает, что российская вакцина плохая. Но и не означает, что она хорошая. Может быть, через год мы узнаем, что она вполне ничего. Но сейчас я не порекомендую ее даже своему врагу. Не уверен, что такая прививка безопасна и эффективна», — считает медик.

Качман уверен, что даже если в США заявят о появлении подобной вакцины, то это, несомненно, будет фейком, так как невозможно технически и научно.

Эксперт обращает внимание на тот факт, что в мире сейчас около 200 вакцин на разных стадиях испытания. 24 из них — на последней, самой важной, фазе испытания. Их дают людям. Несколько компаний дошли до нужных уровней охвата и вакцинировали примерно по 25 тыс. человек. Некоторые вакцины нужно давать дважды. Следовательно, еще нужно время. И это время не может быть один месяц.

Кроме того, вакцины против многих болезней даются в двух-трех дозах. Нужно подобрать оптимальную дозировку. Ведь на разные вакцины организм дает разный ответ. За людьми, которые участвуют в исследованиях, будут долго наблюдать, и если увидят, что иммунитет снижается, дадут повторную дозу. Но уже будет ясно, насколько это безопасно и как долго работает прививка.

При этом есть вакцины, которые работают почти на 100% — от гепатита А и В, например, пациенты приобретают иммунитет. От кори одна доза работает на 85%, а две дозы — на 96%. А ответ на вакцину от гриппа тоже не 100%, но выше 90%. Насколько будет эффективной вакцина против коронавируса, пока сложно судить.

По мнению израильского доктора, начало массовой иммунизации в мире представляется возможным к концу 2021 года.

«Не уверен, что на летние каникулы в следующем году можно будет свободно путешествовать. Но я — оптимист и надеюсь, что зимой уже можно будет прокатиться на лыжах», — отмечает он.

В то же время «возврат к нормальной жизни» он считает возможным как минимум через пару лет, когда появится и станет широко доступна вакцина.

«До конца 2021 года, я думаю, останется как сейчас», — прогнозирует ведущий инфекционист Первого медицинского центра Тель-Авива.