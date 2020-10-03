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Ударил ножом в спину несколько раз: в Киеве зверски убили хозяйку мясного магазина

03.10.2020

В Киеве произошло новое жестокое преступление: в пятницу, 2 октября, в Соломенском районе на проспекте Отрадном, возле торговой точки зарезали ее хозяйку.

О совершенном злодеянии передает Информатор.

По предварительной информации, мужчина в брюках и куртке с капюшоном, в шапке черного цвета и с белой маской на лице подбежал к черному входу в мясной магазин «Золотая осень» и напал со спины с ножом на его хозяйку.

Преступник нанес женщине несколько ударов ножом в спину, от которых она скончалась на месте.

Сам нападавший скрылся в неизвестном направлении.

На данный момент территория двора перекрыта. На месте работают кинологи, полиция, следственно-оперативная группа, работники которой сейчас разыскивают вероятные вещественные доказательства, а также опрашивают жителей близлежащих домов.  

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