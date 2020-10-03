В ООН засмучені повільним темпом ядерного роззброєння

Низький темп прогресу в досягненні повного знищення ядерної зброї наражає світ на небезпеку «відкату» у цьому питанні.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш, — передає Громадське.

«Деякі держави вбачають ядерну зброю важливою для своєї національної безпеки та виживання. Утім, знищення ядерної зброї важливе для чогось поза межами певної держави: збереження життя на цій планеті», — заявив він.

За словами Гуттереша, ядерне роззброєння було пріоритетом ООН від часу її створення, але через 75 років після заснування Організації та страхітливого бомбардування Хіросіми та Нагасакі світ продовжує жити у тіні ядерної катастрофи.

Він додав, що посилення напруження між державами, які володіють ядерною зброєю, підвищило ядерні ризики, а модернізація арсеналів перевела гонитву озброєння із категорії просто кількості боєголовок до «швидшої, прихованішої та точнішої зброї».

Генсек також звернув увагу, що кошти, які витрачають на оновлення ядерних арсеналів, вражають.