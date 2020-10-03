Напиток от нейросети: в Швейцарии приготовили пиво по рецепту искусственного интеллекта

Швейцарская пивоварня MN Brew представила пиво, сваренное по рецепту, который составил искусственный интеллект. Deeper — напиток в стиле Indian Pale Ale, создавать его помогали специалисты из Люцернского университета прикладных наук и искусств и сотрудники фирмы Jaywalker Digital.
Алгоритм Brauer AI работает на международной базе рецептов пива со 157 тысячами вариантов его приготовления. ИИ ищет закономерности в этих рецептах и, в зависимости от выбранного стиля, составляет список солодов и их пропорций. После этого он предлагает подходящие сорта хмеля и время их приготовления. В итоге получилось несколько уникальных рецептов. Из него выбрали один и запустили в производство.
Исследователи не планируют использовать алгоритм для исключения людей из процесса пивоварения. Напротив, они считают, что наилучшие результаты достигаются человеком и машиной вместе. В продажу новое пиво ещё не поступило.
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: realist.online