В Украине разработан препарат для лечения тяжёлых форм COVID-19

В ближайшее время в протокол лечения больных с тяжёлой формой коронавируса будет включён препарат украинских производителей.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала 112.

«Проходят клинические испытания четырех отечественных препарата, которые помогут лечить коронавирусную болезнь. По поручению президента Украины мы провели сегодня встречу в министерстве охраны здоровья со всеми четырьмя производителями, расспросили, на какой стадии. Один препарат уже закончил клинические испытания, проходит отчет, я думаю, в ближайшее время будет опубликован и введен в протокол лечения», — сообщил представитель МОЗ.

По словам Ляшко, новый препарат предназначен для людей, переносящих COVID-19 в тяжёлой форме.