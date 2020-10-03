В Варшаве трое пьяных украинцев избили и ограбили в туалете мужчину

В Варшаве полицейские задержали трёх граждан Украины, которые в состоянии алкогольного опьянения напали в общественном туалете на 34-летнего мужчину.

Об этом сообщает «Польское радио».

«Нападавшие били руками и ногами по всему телу 34-летнего мужчину, а затем вырвали у него сумку с документами, металлическую цепочку и электронную сигарету, после чего скрылись», — говорится в сообщении.

Избитый мужчина обратился в полицию и описал нападавших. На соседней улице правоохранители обнаружили двух человек, похожих по описанию. У одного из них была сумка избитого.

Спустя некоторое время полицейские прибыли в хостел, где проживали подозреваемые. В организме задержанных было не менее промилле алкоголя.

Мужчинам предъявили обвинение в ограблении. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.