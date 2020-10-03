Уруский высказался о возможных причинах трагедии с Ан-26

На техническую неисправность самолета Ан-26, который разбился под Харьковом, наложился человеческий фактор.

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, председатель Государственной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26 Олег Уруский, передает Украина 24.

Он отметил, что есть много вопросов и к организации полетов в самом вузе, и к поведению экипажа. «Самолет был изготовлен 21 октября 1977, левый двигатель также 1977 года, а правый (который отказал – Ред.) – в 1974 году. Известно, что во время полета командир корабля сообщил руководителю полетов о падении индикаторов МКМ, после чего полет был продолжен.

Хотя выполнение задачи руководством было прекращено. На техническую неисправность самолета был наложен и человеческий фактор. С одной стороны это техническая неисправность самолета, что именно стало причиной отказа двигателя, а также нужно изучить всю систему организаций полетов в учебном заведении», – заявил Уруский.