Нафтопереробний завод дружини Медведчука потрапив у 100 найбільших підприємств Росії, ㅡ ЗМІ

«Новошахтинський завод нафтопродуктів» у Ростовській області, яким володіє Оксана Марченко – дружина народного депутата Віктора Медведчука, потрапив до рейтингу «200 найбільших приватних компаній Росії-2020» від журналу Forbes.

Про це повідомляє російський Forbes, – передає Громадське.

Завод потрапив у першу сотню рейтингу, посівши 78-е місце. Виручку підприємства за минулий рік оцінюють у 142,7 млрд рублів.

За даними видання, завод є найбільшим підприємством Ростовської області. Потужність підприємства оцінюють у 5 млн тонн нафти за рік.

Попри те, що Марченко володіє заводом, сам Медведчук заявляв, що підприємством керує він.