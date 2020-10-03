Мишель Андраде представила новый зажигательный трек

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде презентовала зажигательный испано-англоязычный трек “Tonight”.

Трехминутный клип Tonight — это калейдоскоп летних флэшбеков. Хочешь танцевать в костюме единорога в центре города или устроить закрытую party с подружками и остаться noname? Подойдет любой сценарий, когда рядом те, кто поддержит твою сумасшедшую затею.

Режиссером клипа стал Константин Гордиенко. За три съемочных дня команда изменила 9 локаций, а Michelle — 11 образов.

Это клип, который передаст самые яркие флешбеки лета”, – отметила артистка на своей странице в Instagram.

Трек Tonight войдет в испано-английский EP, релиз которого запланирован на ноябрь 2020 года.

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: lemonade.style