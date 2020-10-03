Тищенко не матиме стосунку до оновлення ТКГ – Кравчук

«Слуга» Микола Тищенко не братиме участі в роботі української делегації ТКГ

Про це в ефірі «Радіо Свободи» заявила заступниця голови фракції «Слуги народу» Євгенія Кравчук.

За словами нардепки, задля кращої комунікації між Верховною Радою та Тристоронньою контактною групою створили парламентську групу «Шлях додому».

«Я була на цій зустрічі, після якої пан Тищенко опублікував фото з Леонідом Кравчуком. Також на тій зустрічі було близько 30 депутатів, котрі того дня змогли приєднатися. Тому розказувати про якісь ексклюзивні умови [для Тищенка] точно не варто», – запевнила «слуга».

Кравчук додала, що зазначену депутатську групу створили задля змоги «не через публічні заяви обмінюватися [думками] з нашими перемовниками, а сісти і спокійно поставити запитання й отримати відповідь».

Депутатка наголосила, що Тищенко не матиме стосунку до оновлення Тристоронньої контактної групи, оскільки «перезавантажити Мінськ можуть лише лідери норамандського формату».

Щодо того, чи планують розширювати склад групи шляхом долучення до неї нардепів, Кравчук зазначила, що у складі української делегації ТКГ і так працює три депутати, які є головами комітетів, і «додавати ще якихось народних депутатів «аби було» не вважає корисним.