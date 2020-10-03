Кучер заявил, что самолет с сыном Командующего ВВС помешал посадке разбившего АН-26. Дроздов назвал это ложью

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что самолет с сыном командующего Воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова получил приоритет посадки в то время, как было известно о неисправности самолета АН-26, который разбился под Чугуевом.

Об этом Кучер сказал в пятницу в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером.

«Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту (самолет, который приземлился первым). Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили, я себе никогда не позволял публично до этого разговора озвучивать эту историю, хотя я знал обо всем. При этом было известно на момент посадки первого борта, что второй неисправен», — заявил глава Харьковской ОГА.

Дроздов при этом заверил, что никакого указания руководителю полетов он не давал и попросил, «если человек не разбирается в порядке выполнения полетов, организации, не делать поспешных выводов».

Командование Воздушных сил ВСУ отреагировало на заявление Кучера, назвав его слова ложью и манипуляцией. В Командовании написали, что «абсурдность утверждений этого чиновника подтвердили все гости студии Шустера, а также однопартиец от «Слуги народа» Ирина Верещук».

«Пытались утихомирить молодого руководителя области, приводили понятные аргументы, но тщетно… Что это, политический пиар, чей-то заказ, кто знает? Моралью в конце концов здесь и не пахнет…» — говорится в сообщении.

В ВВС Украины также призвали заняться Кучером СБУ, так как «его риторику завтра радостно подхватит Скабеева». По мнению Командования, это точно пойдет на пользу стране.

«Уважаемые журналисты, блогеры, государственные деятели, которые вчера вечером скопировали громкий «сенсационный» заголовок с «самолетом сына командующего». Это откровенная ложь и манипуляция! Этот самолет никак не влиял на катастрофу Ан-26Ш! Не дадим превратить эту трагическую историю в чью-то пиар-кампанию!» — добавили в Командовании.