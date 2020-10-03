Больного коронавирусом Трампа лечат экспериментальным коктейлем из антител

Президента США Дональда Трампа, который болен коронавирусом, перевезли на лечение в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани, передает CNN.

По словам МакЭнани, американский лидер проведет в медучреждении следующие несколько дней. Она отметила, что Трамп «остается в хорошем настроении, имеет легкие симптомы и работает в течение дня». Пресс-секретарь добавила, что глава Белого дома будет работать из президентского офиса в Уолтере Риде.

При этом источник CNN сообщил, что у Трампа поднялась температура. Также личный доктор американского лидера Шон Конли рассказал, что при средней тяжести болезни у Трампа «уставший вид».

2 октября МакЭнани обнародовала в Twitter отчет Конли, в котором говорится, что президенту сделали инъекцию экспериментального коктейля из антител фирмы Regeneron. Инъекция содержала 8 граммов препарата и была единичной. В дополнение к этому американский лидер принял витамин D, цинк, фамотидин, мелатонин и ежедневную порцию аспирина.

Команда врачей оценивает состояние здоровья президента и определит дальнейшие действия по его лечению. Конли сообщил, что у жены Трампа Мелании, у которой также был выявлен COVID-19, небольшой кашель и головная боль. У остальных членов семьи американского лидера тесты на коронавирус отрицательные.