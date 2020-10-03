​Подарок Кремлю: почему блокировка «ВКонтакте» может быть опасной

Украинские пользователи социальной сети «ВКонтакте» рискуют оказаться на учете в полиции. Об этом на днях заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами», — подчеркнул Данилов. Сможет ли власть снова забанить соцсеть, разбирался «Апостроф».

Восставшие из бана

Впервые доступ к российской соцсети в Украине был заблокирован весной 2017 года, когда президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Вместе с «ВК» под санкции попали «Одноклассники», «Яндекс» и другие сервисы с российской пропиской.

Здесь важно отметить, что в санкционный список попали физические и юридические лица, связанные с РФ. Никакой нормативно-правовой базы, которая бы запрещала и вводила ответственность для граждан Украины за пользование российскими соцсетями, принято не было.

Весной 2020 уже президент Владимир Зеленский продлил блокировку соцсетей РФ.

Ну, как блокировку… По большому счету, все кто хотел, и дальше юзал «ВК». Для этого достаточно было установить на смартфон или компьютер VPN-клиент. Впрочем, далеко не каждый желал так «заморачиваться», и доля украинских пользователей «ВК» действительно сократилась. По данным Интернет-ассоциации Украины, с сентября 2016 года по сентябрь 2019 года часть украинских юзеров, которые ежедневно заходили в «ВК», упала с 54% до 10%. Обрушились и «Одноклассники» — с 35% до 10%.

Тем не менее, украинцы продолжают заходить в соцсеть. Например, согласно опросу социологической группы «Рейтинг», в 2019 году «ВК» оказалась на 5 месте среди соцсетей, которыми пользуются украинцы – 9% опрошенных продолжали заходить в «ВК». А это не так и мало.

Но теперь, нарушителей запрета СНБО может стать еще больше: в начале сентября «ВК» обновили свое мобильное приложение, в котором просто «зашили» VPN-клиент. Это значит, что теперь не нужно заморочек со скачиванием отдельных программ: стоит только обновить приложение — и все работает. Более того, похоже, россияне всерьез задумали вновь вернуть себе украинскую аудиторию, так как в приложении даже появился специальный раздел «Украина», где собраны все самые популярные украинские паблики.

Деньги или влияние

Почему же администрация «ВК» решила устроить агрессивный камбек на украинский рынок?

В СНБО объясняют это просто – ФСБ необходимо усилить влияние на украинское информпространство в преддверии местных выборов.

«Активизация работы приложения нацелена на сбор данных граждан Украины и распространение дезинформации для влияния на общественное мнение и манипуляцию им. Такие действия, как правило, проводятся накануне знаковых событий. Сейчас — это проведение в Украине местных выборов», — пояснил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк.

Военный обозреватель Александр Коваленко согласен с позицией СНБО.

«Любой информационный ресурс, находящийся на территории РФ, тем более, к архитектуре которого, причастны российские специалисты, в той или иной степени зависим от российских спецслужб. «ВК», находясь под контролем спецслужб РФ, позволяет собирать данные и вести каталогизацию украинских пользователей, отслеживать их месторасположение», — пояснил «Апострофу» Коваленко.

Фото: Getty images

Так, например, белорусский блогер Степан Путило, который владеет Telegram-каналом NEXTA (канал координирует действия протестующих), в одном из своих интервью подтверждал, что белорусскому КГБ была доступна вся личная переписка задержанных оппозиционеров в «ВК».

А то обстоятельство, что «ВК» «зашил» VPN прямо в мобильное приложение, потенциально делает эту соцсеть еще более опасной для украинцев. Нет, массового возврата украинских пользователей в «ВК» эксперты не прогнозируют (люди давно уже нашли свою зону комфорта в Facebook и других соцсетях), однако те пользователи, которые и не прекращали заходить в «ВК», станут еще более удобной «мишенью» для ФСБ.

«В чем суть VPN? Эта утилита позволяет заходить в социальную сеть под IP-адресом, совершенно не связанным с той страной, где блокируется эта соцсеть, — добавляет Коваленко. – Например, вы можете пользоваться «ВКонтакте» как гражданин Нидерландов или Сомали. Таким образом, вас намного сложнее отслеживать. Конечно, если вы выкладываете личную информацию, например, дату рождения, то отследить вас проще, но локализировать ваше местонахождение достаточно проблематично. А если у пользователя уже нет надобности пользоваться VPN, то люди будут заходить под своими реальными IP-адресами, тогда можно проводить не только информационную каталогизацию данных, но и отслеживать местоположение того или иного пользователя. И в этом основная угроза».

Впрочем, по мнению эксперта по информационным технологиям, экс-замминистра информполитики Украины Дмитрия Золотухина, агрессивный камбек «ВК» это больше коммерческая история, чем шпионская игра.

«Главный инструмент влияния Кремля на Украину — это деньги, а не соцсети. То, что «ВКонтакте» создали для Украины мобильное приложение с VPN – это, в первую очередь, бизнес, а не политическое влияние. Ведь, сумма, только официально потраченная (а неофициальная намного больше) на политическую рекламу в Facebook за две недели парламентской предвыборной кампании в 2019-м году составляет 3,2 миллиона долларов. «ВКонтакте» тоже хочет «маленький кусочек этого пирога». Поэтому, пытается вернуть соцсеть на украинский рынок».

Как в Китае

Но какова бы ни была истинная цель возвращения «ВК» в Украину, факт остается фактом: соцсеть находится под украинскими санкциями, а значит работать в нашей стране не может. Правда, когда речь идет об интернет-запретах, важно помнить, что по большому счету в сети ничего запретить невозможно и «ВК» — не исключение из правила. Возможно только создать как можно более крупные препятствия для работы того или иного сервиса, и тогда обычные люди сами не захотят им пользоваться.

По такому пути пошли, например, в Китае, создав, так называемый, «Великий китайский файрвол» — систему безопасности в сети, которая фильтрует содержимое интернета в КНР и блокирует доступ к нежелательным зарубежным сайтам. Даже такой IT-гигант как Apple в 2018 году согласился перенести свои сервера iCloud, на которых хранятся данные о гражданах Китая, в КНР.

Фото: pixabay.com

Теоретически, таким путем могла бы последовать и украинская власть, если уж взяла курс на противостояние российским соцсетям. Но только теоретически.

«На это нужно огромное количество денег, человеческого ресурса, политического влияния для переговоров с поставщиками услуг. У Китая была возможность давить на Apple, а вот что касается Украины, я не уверен», — комментирует ситуацию «Апострофу» эксперт по кибербезопасности Глеб Пахаренко.

Более того, КНР начал выстраивать свой файрвол еще в 1998 году, когда в Украине интернет вообще считался роскошью. Максимум, чего могут добиться в правительстве – удалить «ВК» из украинских версий магазинов приложений App Store (для пользователей iOS) и Play market (для юзеров Android). В принципе, этим и занимается сейчас Минкульт.

«Министерство готовит обращение к основным провайдерам программного обеспечения (Apple, Google и другие) с требование изъять мобильное приложение «ВКонтакте» из перечня доступных загрузок для украинских пользователей», — сообщал Минкульт на своей страничке в Facebook.

Но даже если украинским чиновникам и удастся это сделать, ситуация никак не изменится.

Во-первых, это не эффективно. Вообще.

«Тогда человеку нужно просто зарегистрироваться, например, в американском App Store и скачать приложение», — добавляет Пахаренко.

А, во-вторых, такая политика, напротив, может еще больше навредить информбезопасности Украины.

«Люди начнут устанавливать приложения со сторонних ресурсов. Кстати, что в Китае и происходит. Но приложения со сторонних маркетов будут с вирусами и тогда авторы вирусов, которые, как правило, подконтрольны правительствам других стран, будут контролировать огромное количество трубок в Украине. Это и есть обратная сторона медали: не ухудшится ли вообще экосистема безопасности интернета в Украине», — резюмировал Глеб Пахаренко.

Артур Гор