В купальнике и стильном халате: Настя Каменских показала модный пляжный лук

Популярная певица опубликовала новые фотографии с отдыха.
В разгар осени, Настя Каменских и Потап решили устроить себе небольшой отпуск и отправились на отдых в одну из тропических стран. В своем Instagram артистка уже успела поделиться несколькими яркими кадрами, где продемонстрировала оригинальные летние наряды.
Так, в микроблоге звезды появилась фотография, где она позирует вместе с Потапом. На Насте оригинальный белый костюм, который состоит из широких коротких шорт, миниатюрный топ, и объемный жакет с оригинальными рукавами. Потап позирует в модных шортах песочного цвета, полосатой футболке и стильной шляпе – получился идеальный парный лук.
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: style.clutch.ua