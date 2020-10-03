В купальнике и стильном халате: Настя Каменских показала модный пляжный лук

Популярная певица опубликовала новые фотографии с отдыха.

В разгар осени, Настя Каменских и Потап решили устроить себе небольшой отпуск и отправились на отдых в одну из тропических стран. В своем Instagram артистка уже успела поделиться несколькими яркими кадрами, где продемонстрировала оригинальные летние наряды.

Так, в микроблоге звезды появилась фотография, где она позирует вместе с Потапом. На Насте оригинальный белый костюм, который состоит из широких коротких шорт, миниатюрный топ, и объемный жакет с оригинальными рукавами. Потап позирует в модных шортах песочного цвета, полосатой футболке и стильной шляпе – получился идеальный парный лук.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 1 Окт 2020 в 10:06 PDT

: style.clutch.ua