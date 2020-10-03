Ердоган заявив, що Єрусалим – турецьке місто

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вважає Єрусалим турецьким містом, оскільки воно століттями знаходився під контролем Османської імперії.

Про це він заявив на засіданні парламенту, повідомляє Times of Israel.

“У цьому місті, яке нам довелося залишити в сльозах під час Першої світової війни, досі можна зустріти сліди османського опору. Отже, Єрусалим – це наше місто, місто від нас. Наша перша кібла [напрямок молитви в ісламі] аль-Акса і Купол Скелі в Єрусалимі – символічні мечеті нашої віри. Крім того, в цьому місті знаходяться святі місця християнства та іудаїзму”, – сказав він.

Також Ердоган заявив про утиски палестинців. “Ще одна криза, за якою наша країна і наша нація уважно стежать, – це утиск Ізраїлем палестинців і байдужа практика, яка ігнорує недоторканність приватного життя Єрусалиму”, – сказав він.

“Питання Єрусалиму для нас – не звичайна геополітична проблема. Перш за все, нинішній зовнішній вигляд Старого міста, який є серцем Єрусалиму, був побудований Сулейманом Пишним, з його стінами, базаром і безліччю будівель. Наші предки століттями виявляли повагу, високо цінуючи це місто” , – говорить турецький лідер.

Він заявив, що палестинський народ жив в Єрусалимі “тисячі років”, але був окупований, і його права були порушені. Далі він пообіцяв “приділяти пильну увагу” палестинській проблемі.

Видання зазначає, що МЗС Ізраїлю відмовилося коментувати виступ Ердогана.

Османська імперія правила Єрусалимом з 1516 по 1917 рік.

Єрусалим був столицею Ізраїлю з моменту заснування країни в 1948 році.