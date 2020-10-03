Как «зеленая власть» помогает Ахметову и Порошенко уйти от ответственности — Семенченко

Рассказ о том, как «зеленая власть» помогает Порошенко и Ахметова уйти от ответственности по делу «Роттердам плюс».

Краткое содержание предыдущих серий. Весна 2015 Только что отгремела Дебальцево. Дела у олигарха Ахметова грустные. Еврооблигации холдинга ДТЭК котируются на Ирландской фондовой бирже 35% от номинала. Политического влияния почти не осталось (укр.).

І тут на допомогу олігархові приходить «видатний український гетьман» Петро Олексійович Порошенко. Компанія ICU Гонтаревої купує для Порошенка єврооблігації Ахметова за ціною 35% від номіналу. ІCU вкладає гроші практично в банкрута. Ідіоти? Ні. Далі все не хитро.

У квітні 2016 вводиться новий порядок формування оптової ціни на електроенергію — той самий «Роттердам плюс».

Ціна вугілля, яка становить 80% від ціни електроенергії ( іза яку платимо потім ми з вами як споживачі) визначається котируваннями в Роттердамі плюс ще доставка (нібито звідти).

ДТЕК Ахметова починає отримувати доходи від продажу вугілля за ціною Роттердам плюс, але закуповувати його в РФ і на окупованій території Донбасу за дуже низькими цінами.

Збагачуючи паралельно ватажків російських найманців і корумпуючи українських військових. Далі стежте за руками.

Формулу Роттердам плюс стверджує керівник державної НКРЕ Дмитро Вовк (колишній менеджер «Рошен» в Липецьку і колишній співробітник вищевказаної компанії ICU Гонтаревої).

А міністерство енергетики (продовжуйте стежити за руками) очолював Володимир Демчишин — також колишній співробітник ICU Гонтаревої. За час злагодженої роботи колишніх менеджерів Порошенка — Гонтаревої і Ахметова з нашої з вами кишені витягується близько 39 мільярдів гривень.

У кінці 2017 року компанія Гонтаревої ICU продає єврооблігації ДТЕК за ціною 255% від номіналу, отримав багатомільярдний дохід. Це в свою чергу збагачує «великого українського гетьмана» Порошенка (на той час уже «сивочолого»). Профiт! Схему закінчено.

Схема закупівлі вугілля на окупованих територіях фактично развалилася в тому ж 2017 році (після Блокади торгівлі з окупантами), а офіційно була скасована вже влітку 2019 року.

8 серпня 2019 го, НАБУ оголосило підозри менеджерам ДТЕК і членам НКРЕ в рамках кримінального провадження про застосування формули «Роттердам +». Справу мав розглядати антикорупційний суд (створення якого ми вимагали вісім місяців під Верховною Радою в 2017-2018).

Я пам’ятаю як учасники блокади 2017 і учасники протестів на Грушевського 2017-2018 раділи цьому. Раділи згадуючи вкрадені поліцією особисті речі, відбиті нирки, зламані руки і ноги і не закриті досі фейковi кримінальні справи (порушені на них в якості помсти за їх боротьбу).

Короткий зміст другої серії. Рік тому НАБУ оголосило підозри шести особам у справі «Роттердам +», серед яких, крім Дмитра Вовка (нині переховується за кордоном) і Володимира Євдокимова (вийшов під заставу в 2 млн грн і зараз очолює ДП «Оператор ринку» вже при новій владі ) два представника менеджменту ДТЕК Ахметова.

Оскільки з моменту оголошення підозри пройшов майже рік, справа повинна або опинитися у Вищому антикорупційному суді, або бути закрита. Далі справу починають знищувати.

КРОК ПЕРШИЙ: НАБУ звертається з листом до Уряду Шмигаля (колишній менеджер ДТЕК Ахметова) з проханням подати цивільного позову в «роттердамському» кримінальному провадженні від імені всіх українських споживачів. Аналогічне звернення йде до генеральної прокуратури (вона теж може ініціювати цивільний позов проти ДТЕК Ахметова від імені Держави і громадян, але тільки за умови, що Кабмін офіційно відмовиться це робити). Кабмін офіційно не відмовляється, але нічого не робить. Офіс генерального прокурора теж.

КРОК ДРУГИЙ. В справу вступають СБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура. СБУ (яка повинна була провести експертизу щодо визначення розміру збитків) тягне майже рік, а потім раптово повідомляє що збитків Державі не завдано. Вірніше збитки є але вони… утворилися самі собою. Завдяки різниці в тарифах. І тут же прокурор САП (КРОК ТРЕТИЙ) повідомляє про закриття справи Роттердам плюс.

Це повідомлення переможно тиражується по всім ЗМІ. Ахметов полегшено зітхає, а прихильники Порошенка починають кричати про те що Роттердам був просто «черговим наклепом на сивочолого гетьмана». Причому закриваючи справу прокурор САП проігнорував існування ще одной експертизи яка робилася за частину періоду дії Роттердама і підтвердила збитки Держави та українців на 19 мільярдів гривень.

Третя серія. Закриття справи Роттердам плюс було оскаржене в антикорупційному суді однак рішення першої інстанції було не на користь НАБУ. Моя особиста думка — корупція проникла не тільки в САП (це стало зрозуміло вже давно) але і в антикорупційний суд. Однак незадовго до цього засідання НАБУ змогла провести нову експертизу. В обхід знову лояльного до Ахметова СБУ.

Вона підтвердила реальні збитки від дій «роттердамців» на все 40 мільярдів грн. Боротьба триває. Наступні серії на підході. Скажу від себе. Я розумію що розбиратися в таких складних питаннях не просто. Громадянин повинен зробити над собою деякі зусилля. Представнику ж «населення» достатньо «складних» питань на тему «чому Семенченко поміняв прізвище» або перегляду чергового шоу- скандалу на ЗМІ того ж Ахметова.

Але, якщо ми хочемо розраховувати хоча б на ШАНС припинити тотальне пограбування самих себе, то треба напружуватися. Чесно? У нас є Країна але немає Держави, а то що її замінює працює саме так. Розуміючи ситуацію можна з нею боротися. Не розуміючи — можна тільки претендувати на звання щасливого ідіота.

P.S. На фото маєтки Порошенка і Ахметова. У мене зараз немає фото будинків представників нової влади (які за свій «шматочок великого пирога» дозволяють мародерам піти від відповідальності). Можливо їх будинки поки ще десь поменше.

Але розумні люди розуміють звідки у всій нашої «еліти» беруться гроші на все це. І у новій і у старій. З вашої кишені. І справа не в їх хитрості, підлості чи цинізмі. Справа в покірності населення. Не більше того. Ну так тим більше відповідальності на тих хто здатний мислити і має волю до дії. Раз Бог дав нам це — будемо віддуватися за всіх. Дякую за увагу. Хай щастить.