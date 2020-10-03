В Армении сообщили об ожесточенных ночных боях и трех сбитых самолетах ВС Азербайджана

В Армении сообщают об ужесточенных боях в районе Нагорного Карабаха.

Утром в субботу, 3 октября, армянское Минобороны сообщило о трех сбитых самолетах Азербайджана.

Об этом сообщила ужесточенных боях в районе Нагорного Карабаха.

По ее данным, ночью в Нагорном Карабахе шли ожесточенные бои, в основном — на северном и южном направлениях линии соприкосновения.

«Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление.

Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери«, — сообщила Степанян.

Позже Степанян рассказала, что на юге региона утром 3 октября были сбиты три самолета Азербайджана, в Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои.

По данным Минобороны Азербайджана, войска азербайджанской армии, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника.