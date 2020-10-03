﻿Чоловік із роззявленим ротом став зіркою Інтернету завдяки дружині

Шареа Овермен знайшла геніальний спосіб провчити і присоромити свого чоловіка-сонька. Аби більше не пропускав цікаві моменти їхніх подорожей заради солодкого сну. Пише “Радіо Люкс”.

Жінка зняла момент, коли коханий дрімав в машині з роззявленим ротом. Хто ж так не робив під час довгої поїздки?

Вдалий кадр вона поширила в соцмережах, закликаючи людей добряче відфотошопити чоловіка. Щоб знав на майбутнє!

Меми вийшли просто відбірні. Тепер тобі теж буде лячно і не захочеться засинати біля когось в такій позі.

: dialogueparty.site

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