Израильские врачи рассказали у какой категории пациентов коронавирусная инфекция не вызывает осложнений

Коронавирус никогда не бывает осложнений у пациентов, которые болеют бессимптомно. Об этом рассказал известный израильский врач Евгений Качман.

«Если у человека совсем ничего нет (а бессимптомных пациентов порядка 17−20%) — ничего делать не нужно, нужно просто сидеть дома 10 дней в изоляции. В нашей практике не было случаев, чтобы у бессимптомного больного потом резко начали появляться осложнения. Так не бывает», — сказал Качман.

Врач поделился советом, что пациентам с легкой формой коронавируса антибиотики также не нужны. Он подчеркнул, что антибиоти при коронавирусе в принципе не действуют. Ведь антибиотики действуют на бактериальную инфекцию, а COVID-19 — типичное вирусное заболевание.