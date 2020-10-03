Повінь – зміна системи

Menu
Close

Израильские врачи рассказали у какой категории пациентов коронавирусная инфекция не вызывает осложнений

03.10.2020

Коронавирус никогда не бывает осложнений у пациентов, которые болеют бессимптомно. Об этом рассказал известный израильский врач Евгений Качман.

«Если у человека совсем ничего нет (а бессимптомных пациентов порядка 17−20%) — ничего делать не нужно, нужно просто сидеть дома 10 дней в изоляции. В нашей практике не было случаев, чтобы у бессимптомного больного потом резко начали появляться осложнения. Так не бывает», — сказал Качман.

Врач поделился советом, что пациентам с легкой формой коронавируса антибиотики также не нужны. Он подчеркнул, что антибиоти при коронавирусе в принципе не действуют. Ведь антибиотики действуют на бактериальную инфекцию, а COVID-19 — типичное вирусное заболевание.

Читайте також:   Лизоблюда Геращенка я взагалі не можу пережити, — матір вбитої Гандзюк
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *