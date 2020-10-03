Шмыгаль: через 15 лет Украина не сможет платить пенсии, простая математика

В своем выступлении перед студентами Львовской политехники, премьер-министр Денис Шмыгаль, заявил, что в Украине уже через 15 лет не будет возможности выплачивать пенсии.

Во время лекции премьер-министр сообщил студентам, что в связи с сложившейся демографической ситуацией через 15 лет одному работающему придется своими налогами содержать двух пенсионеров. Поскольку, сделать это невозможно, поэтому уже в скором будущем государство «не сможет выплачивать пенсии», объяснил Шмыгаль.

«Будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — сказал премьер.

Премьер пояснил, что уже в 2021 году Кабинет министров собирается запустить накопительные пенсии, где каждый гражданин сможет сам откладывать себе на старость.