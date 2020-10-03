Кейт Міддлтон вкотре одягнула улюблену сукню і не соромилася своєї економності (фото)

Багатьом варто брати з неї приклад.

В гардеробі Кейт Міддлтон є яскрава жовта сукня від італійського бренду Dolce & Gabbana. Вперше на публіці її побачили в цьому наряді на тенісному турнірі Вімблдон-2018.

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Та, як відомо, герцогиня Кембриджська жінка ощадлива. Вона власним прикладом пропагує усвідомлене споживання моди. Цього разу стару, але стильну сукню Кетрін одягнула для онлайн-зустрічі з рятувальниками та підприємцями австралійського острова Кенгуру.

Разом із принцом Вільямом вони обговорили наслідки пожеж в Австралії. А коли співрозмовники показали їм крихітну коалу, то не могли стримати приступу мімішності.

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Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 1 Жов 2020 р. о 8:42 PDT

: lux.fm

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