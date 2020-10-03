Трампа будут лечить в суперзащищенном 6-комнатном люксе: СМИ показали фото «палаты»

Президент США Дональд Трамп, проходящий лечение от COVID-19, находится в 71-ой «президентской палате» в национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, сообщает Daily Mail.

Так, палата Трампа состоит из 6 комнат, в том числе отдельная для встреч с высокопоставленными чиновниками и изолированная осмотровая.

«Люкс специально оборудован защитными устройствами и средствами связи, используемыми для поддержки президента», — написала контр-адмирал Конни Мариано, которая ранее была врачом президентов Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона.

Белый дом официально заявил, что Трамп будет работать из президентского люкса в течение нескольких дней. Вскоре после сообщения о коронавирусе у президента США такой же диагноз подтвердился у главы его избирательного штаба Билла Степиена. Он намерен контролировать предвыборную кампанию, находясь на карантине.