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В городах Украины усилят контроль за карантином

03.10.2020

Министерство здравоохранения Украины обратилось к органам, контролирующим соблюдение правил карантина, с требованием усилить контроль.

Как сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, у министерства нет полномочий по контролю.

По его словам, необходимо усилить контроль особенно в местах массового скопления людей.

«Ну, например, те же самые рынки. Потому что мы можем увидеть, что в магазинах и супермаркетах пытаются как-то устанавливать контролирующие меры», – отметил Степанов.

Он еще раз обратил внимание на увеличение количества людей, у которых тяжелое протекание коронавирусной болезни (COVID-19).

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