В городах Украины усилят контроль за карантином

Министерство здравоохранения Украины обратилось к органам, контролирующим соблюдение правил карантина, с требованием усилить контроль.
Как сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, у министерства нет полномочий по контролю.
По его словам, необходимо усилить контроль особенно в местах массового скопления людей.
«Ну, например, те же самые рынки. Потому что мы можем увидеть, что в магазинах и супермаркетах пытаются как-то устанавливать контролирующие меры», – отметил Степанов.
Он еще раз обратил внимание на увеличение количества людей, у которых тяжелое протекание коронавирусной болезни (COVID-19).